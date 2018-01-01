Биография

Аманда Баркер (Amanda Barker) – актриса и продюсер канадского происхождения. Отмечает день рождения 1 сентября. Родилась в американском штате Массачусетс, в подростковом возрасте вернулась с родителями в Канаду. В большинстве фильмов у Аманды Баркер комедийные роли. С 13 лет канадка жила в провинции Нью-Брансуик. Родители девушки были артистами, поэтому она решила продолжить династию и поступила в Университет Маунт-Эллисон на факультет актерского мастерства. После окончания учебы переехала в Торонто. Работала в костюме талисмана бейсбольной команды, развлекала зрителей во время игр Высшей лиги бейсбола (MLB). Затем выступала в театрах и телевизионных шоу с импровизационной труппой The Second City. В кино актриса Аманда Баркер снимается с 2000 года. Канадку можно увидеть в эпизодах популярных сериалов «Близкие друзья», «В надежде на спасение», «Рассказ служанки». В главной роли Аманда Баркер появлялась в фильмах «Рождественское разбирательство», «В фокусе», «Бумажный год». В должности продюсера работала над фильмом «Человек из стали» и комедийным сериалом «Гей-викторианский роман». С 2015 года ведет телевизионное шоу MSquared Presents.