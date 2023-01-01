Алёна Ицкова

Биография

Алена Ицкова — актриса театра и кино. Родилась в Кемерово 5 февраля 1992 года. В детстве Алена сначала занималась в «Театре моды», а потом перешла в театральный кружок. Переехав в Москву, получила образование в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, а также обучалась в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Создала авторский курс «Звезда в кадре», а также работала в рекламном проекте вместе с Александром Гудковым. Кинодебютом Алены Ицковой стало участие в приключенческой истории «Ярослав. Тысячу лет назад» 2010 года. Ицкова снималась в таких рейтинговых многосерийных проектах, как «Жена олигарха», «Беспринципные», «Оффлайн» и «На страже пляжа». Фильмография актрисы насчитывает более 17 проектов.