Биография

Альянура Третьякова – актриса кино и телевидения, родилась 22 декабря 1975 года. Фильмография насчитывает 10 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Психологини», «Как выйти замуж. Инструкция». В 2016 году стала выпускницей студии драмы Г. Сидакова (мастерская К. Меретукова). Свою кинокарьеру начала после получения диплома. Дебютным фильмом Альянуры Третьяковой стала короткометражная драма «Монетка». Спустя год актриса снялась в драме «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Кинокартина была отмечена призом Каннского фестиваля, премиями «Сезар» и «Золотой орел», номинирована на «Оскар». Небольшую роль Альянура Третьякова сыграла в сериале «Психологини». В 2017 году на экраны вышел сериал «Команда Б» с участием актрисы. В 2018 году Альянура Третьякова участвовала в съемках исторической драмы «Золотая орда». Партнерами по съемочной площадке стали Александр Устюгов, Рамиль Сабитов, Юлия Пересильд и др. В 2019 году фильмография актрисы пополнилась многосерийной фантастической комедией «Как выйти замуж. Инструкция». В 2019 году была задействована в полнометражной драме «Игры до 14+».