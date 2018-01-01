Биография

Алина Витальевна Носуленко – российская актриса, певица. Родилась в Москве 20 мая 1995 г. Сразу после школы будущая актриса Алина Носуленко поступила в ГИТИС, который окончила в 2020 г. Еще во время учебы стала солисткой группы «Александров парк», являющейся частью ансамбля имени А.В. Александрова. В 2016 г. выступила в мюзикле «WINX. Фей Феерия» в роли «Блум» в ММЦ «Планета КВН». Девичья фамилия Алины Носуленко – Забродина. Любит путешествовать, предпочитая проводить свободные дни в поездках в живописные уголки света. В портфолио актрисы немало наград международных фестивалей. Например, в популярном Московского конкурса «Новое поколение» в 2019 г. она завоевала Гран-при в номинации «эстрадный вокал». Сниматься в кино актриса начала еще в студенческие годы. Первая роль Алины Носуленко – «ясновидящая Даша» в мистическом детективном сериале «Пятая стража» (2013-2016 гг.), транслировавшемся на телеканале «ТНТ». Сразу после этого в 2016 г. в детективном сериале «Адвокат. Продолжение» она сыграла юную подружку главного героя. За этим последовали съемки, проводившиеся одновременно для сериалов «Гранд» (2018-2020 гг.) и «СеняФедя» (2018-2020 гг.) телеканалов «СТС». Фильмы Алины Носуленко пока только обозначены в перспективе, так как актриса находится в самом начале творческой карьеры.