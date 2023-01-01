Биография

Алексей Зорин – актер театра и кино, родился 17 сентября 1976 года. Среди его самых запоминающихся работ на сегодняшний день – главные роли в украинских телесериалах «По закону» (старший лейтенант Пчелкин) и «Агенты справедливости» (сыграл журналиста Вадима Зорина). Жил и учился Алексей в Киеве, где в 2002 году окончил государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. В этом же году актера пригласили работать в Киевский ТЮЗ на Липках. На киноэкранах актера Алексея Зорина впервые зрители могли увидеть в роли участкого в сериале «Возвращение Мухтара – 3» в 2006 году. Такое начало карьеры повлияло на то, что в последующем Алексею предлагали сыграть блюстителей правопорядка. Фильмография актера Алексея Зорина на сегодняшний день включает порядка пятидесяти ролей. Это роль следователя в сериале «Расплата за грехи», сотрудник группы Альфа в картине «Ситуация 202», десантник в «Балладе о Бомбере», спасатель в «Защитнице», опер Головко в фильме «Прокуроры», майор Середа в «Одиночке» и многие другие. Сложно представить себе без Алексея Зорина сериалы «Нюхач», «Нюхач – 2» и «Нюхач – 3», где он сыграл Максима. В какой картине занят Алексей сейчас, так же как и о его личной жизни, ничего не известно.