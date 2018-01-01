Биография

Алексей Зимин — российский актер, журналист и телеведущий. Родился в Дубне 13 декабря 1971 года. После школы он поступил на филфак МГУ, где защитил научную работу о метафизике хлеба и обрядовой еде. В последующем работал ресторанным критиком, редактором в тематических журналах и интернет-СМИ. Написал такие книги, как «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда». Открыл несколько заведений в России и, окончив школу поваров в Лондоне, стал там шеф-поваром ресторана ZIMA Russian Restaurant. Алексея Зимина можно увидеть в одной из новелл мелодрамы «Москва, я люблю тебя!», короткометражном фильме «Мы разные» и триллере «Селфи». В разные годы он также вел свои телевизионные шоу: «Еда с Алексеем Зиминым», «Едем и едим», «Готовим с Алексеем Зиминым».