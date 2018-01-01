Биография

Алексей Рогов — российский актер и режиссер. Родился в Ругозере 28 сентября 1979 года. Карьеру в кино Алексей Рогов начал в 2010-х годах, поначалу исполняя преимущественно эпизодические роли в криминальных телесериалах. Первый проект с его участием — телесериал «Чужой район 2», который транслировался с 2012 года. В 2013 году участвовал в съемках многосерийной картины «Дознаватель 2». Параллельно он снимался и в других сериалах, среди которых — «Кулинар», «Ржавчина», «Одессит» и «Тариф на прошлое». Чуть позже исполнил эпизодические роли в проектах «Принцип Хабарова», «Розыскник», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» и «Пепел». Участвовал в съемках сериалов «Чужой» и «Лучшие враги». Через три года он появился в ленте «Другая кровь», а также выступил режиссером в сериале «Невский. Проверка на прочность». Также зрителям запомнилось появление актера в популярных картинах «Мажор 3» и «Через прицел».