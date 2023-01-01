Биография

Алексей Новиков – актер российского кино, театральный артист. Новиков снимается в популярных российских картинах и сериалах, играет на сцене. Алексей Новиков родился в российском городе Кемерово 11 октября 1986 года. Будущий артист уже в детстве отличался особым талантом к актерской игре. После окончания школы он поступил в цирковое училище. Высшее образование получил во Всероссийском государственном институте кинематографии на курсе Михайлова. Еще во время обучения в институте актер успешно дебютировал в кино. Актер проживает в Москве и работает в театре Сергея Безрукова. На счету Алексея Новикова роли в популярных российских сериалах «Краткий курс счастливой жизни» и «Светофор». Дебютировал в сериалах Алексей Новиков в роли в «Счастливы вместе». Затем он был приглашен в сериал «Дом у большой реки». В фильмографии актера много эпизодических ролей в современных сериалах, таких как «Бретер», «Бессонница», «Отчий берег», «Смерш», «Скорая помощь». К настоящему времени список работ Алексея Новикова насчитывает более тридцати различных проектов. Актер принял участие в фильме «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым. Запомнилась зрителям и его роль в короткометражке «На французский манер».