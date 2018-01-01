Биография

Александра Капустина — продюсер, сценарист, режиссер и актриса. В киноиндустрии Александра Капустина работает с 2009 года. Большинство ее проектов — короткометражки и документальные фильмы, которые снимают в России и США. Была одним из продюсеров таких картин, как «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «Деловое предложение», «История Олега Видова» и «Больничная клоунада». Она также срежиссировала и спродюсировала короткометражную драму «Нет преступления, нет наказания», сценарий к которой также написала сама.