Биография

Александр Спирин – актер кино и театра. Большинство кинопроектов – телевизионные сериалы в жанрах драма, мелодрама и детектив. Является выпускником Летного училища гражданской авиации города Бугуруслан. Долгое время работал шеф-пилотом и командиром самолета. В конце 1980-х получил диплом СГАКИ (Академии культуры и искусств города Самара). После учебы некоторое время вел телевизионную передачу «Повернись лицом к природе». С 1998 по 2003 работал как актер и режиссер в Закарпатском драматическом театре. Однако многие роли Александра Спирина были второстепенными. В 2006 году окончил украинскую Школу Голливуда, где изучал актерское мастерство, режиссуру и искусство написания сценариев. Дебютом в кино стала небольшая эпизодическая роль в драме «Это было прошлым летом», которая была выпущена в 1988 году. Затем в кинокарьере актера был большой перерыв. И лишь в 2011 году он вновь вернулся на экраны, появившись в некоторых эпизодах сериала «Экстрасенсы-детективы». Наиболее известные фильмы Александра Спирина – комедийный телесериал «Бедные люди» и многосерийная военно-историческая драма «По законам военного времени». Также играл в сериалах «Дочки-матери», «Опер по вызову» и «Благие намерения».