Биография

Александр Прокопьев — российский актер кино и телевидения. Родился в Катайске 15 февраля 1985 года. В 2016 году кинодеятель поступил в Санкт-Петербургскую школу телевидения на курсы профпереподготовки. Получив диплом в 2018-м, артист начал карьеру на телевидении. Дебютной работой Александра Прокопьева стал сериал «Тайны следствия», в котором актер исполнил эпизодическую роль. Через год принял участие в многосерийных лентах «Союз Спасения» и «Невский. Чужой среди своих». Также в фильмографии Прокопьева можно найти проекты «Перевал Дятлова» 2020 года, криминальные драмы «В клетке» и «Ваша честь», детективные сериалы «Реализация» и «Формула преступления».