Биография

Александр Макаров — советский и российский актер. Родился 14 декабря 1954 года. В 1982 году окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), где обучался актерскому ремеслу в мастерской Всеволода Остальского. После выпуска был зачислен в труппу Московского театра имени Марии Ермоловой, где прослужил до 1986 года. После перешел в Московский театр на Малой Бронной. Здесь участвовал в таких популярных спектаклях, как «Женитьба», «Голый король», «Доктор Фауст», «Портрет Дориана Грея», «Огниво». Его текущий репертуар включает спектакли «Тайна старого шкафа», «Вишневый сад», «Комедия двенадцатой ночи», «Турандот». Александр Макаров снялся в десятках советских и российских фильмов. Первые его роли были эпизодическими. Актер сыграл в лентах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «12 стульев», «За день до…», «Барханов и его телохранитель», «Чистилище», «Китайский сервиз». В 2000-х годах снимался в сериалах «Ундина», «Бедная Настя», «Штрафбат», «Дети Арбата», «Московская сага», «Адъютанты любви», «Папины дочки». В биографии актера роли в киноленте «Исаев», телесериалах «Глухарь», «Брак по завещанию», «Побег», «По горячим следам», «Склифосовский», «Операция “Престол”», «Прометей».