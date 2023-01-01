Биография

Александр Гринько – художник, постановщик большого количества полнометражных фильмов и телесериалов. Благодаря тонкому художественному чутью его фильмы вызвали восторг отечественного зрителя и признание именитых кинокритиков. Кино всегда было слабостью одаренного художника, и когда после окончания школы встал вопрос о выборе будущей профессии, он решил посвятить свою жизнь именно этому искусству. После окончания вуза устроился работать на телевидение в качестве художника-постановщика. Намеревался не просто выполнять свои должностные обязанности, а привнести свое личное видение картины в сферу производства телесериалов и фильмов. Профессиональные режиссеры оценили подход и старания Александра Гринько, и вскоре начинающему художнику стали поступать новые предложения. Телесериалы и фильмы Александра Гринько знают и любят жители России и ближнего зарубежья. Среди самых популярных работ художника можно выделить «Не жалею, не зову, не плачу», «Клубничный рай», «Продается кошка», «Тонкий лед», «Проще пареной репы», «Одиночка», «Ментовские войны. Киев», «Девушка с глазами цвета неба», «Сильная слабая женщина», «Ты мой» и др.