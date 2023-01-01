Биография

Александр Горшков – российский актер кино и театра, также известен своими режиссерскими работами. Родился в Москве 20 января 1970 года. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ. С ранних лет будущий актер мечтал связать свою жизнь с театральным искусством. Получив среднее образование, подал документы в ГИТИС на актерский факультет, куда был успешно зачислен. Окончив вуз в 1993 году, получил работу в труппе Театра на Юго-Западе, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Александра Горшкова. Появился в таких постановках, как «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Самоубийца», «Макбет», и множестве других. Позже некоторое время проработал в театре им. Станиславского. Свою частную жизнь актер предпочитает не афишировать. Дебютной для Горшкова стала роль в картине «Сделано в СССР», вышедшей на экраны в 1990 году. После распада Советского Союза актер долгое время не снимался, вернулся в кино только с окончанием кризиса и развитием российского кинематографа. Исполнил несколько небольших ролей в лентах «Кулагин и партнеры», «Литейный», «Глухарь», «Город соблазнов». Лучше всего широкая аудитория знает Александра Горшкова по сериалам «Третье желание» и «Старики». Помимо актерской карьеры, пробовал себя и в качестве режиссера, является постановщиком двух спектаклей.