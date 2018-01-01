Биография

Александр Бондаренко — советский и украинский актер театра и кино. Народный и заслуженный артист Украины, обладатель премии имени Александра Довженко. Родился в Киеве 11 июля 1960 года. Бондаренко получил диплом в 1983 году, окончив театральный институт в Киеве. Он долгое время проработал в киевском Драматическом театре, играл в постановках «Сон в летнюю ночь», «Тайны Мадридского двора» и множестве других. Дебют на сцене состоялся в 1981 году в спектакле «Снежная королева». Параллельно с работой в театре артист появлялся на съемочной площадке и занимался озвучиванием. В кинематографической биографии Александра Бондаренко 25 ролей. Начало было положено в 1974 году — в фильме «Следую своим курсом» артист получил небольшую роль, которую мастерски исполнил. Второе появление на экранах состоялось в 1985 году. Бондаренко сыграл Жору в военном боевике «Подвиг Одессы». В фильме «Цыганка Аза» Александр исполнил одну из главных ролей. В 1997 году с его участием на экраны вышла российско-украинская мелодрама «Принцесса на бобах». Самая крупная роль артиста в кинематографе — Гетман Сомко в сериале «Черная рада».