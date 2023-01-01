Аидан Шенер

Биография

Айдан Шенер — турецкая модель и киноактриса. Наиболее известна по роли Фериде в сериале «Королёк — птичка певчая». Айдан родилась в турецком городе Килис в татарской семье музыковеда и домохозяйки. Предки девушки по отцовской линии были из Казани. Когда Шенер была ещё совсем маленькой, её родители переехали в Бурсу. В восемнадцать лет будущая актриса выиграла конкурс красоты «Мисс Турция» и представляла свою страну на «Мисс Мира» в 1981 году. Благодаря успехам в модельном бизнесе начала сниматься в рекламе, а позже дебютировала в кино. Славу Айдан Шенер принесла роль Фериде в экранизации книги Решата Нури Гюнтекина «Королёк — птичка певчая». Роман был признан мировой классикой. Ещё одним известным фильмом актрисы стал «Млечный путь», где она исполнила роль главной героини Зюляль. Также Шенер известна по таким проектам, как «Маленький начальник», «Регенерация», «Два лица Стамбула», «После многих лет», «Если вы будете меня ждать».