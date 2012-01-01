Звук моего голоса (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Sound of My Voice
Фантастика81 мин12+
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Сюжет
Молодая пара, Питер и Лорна, решают снять документальный фильм в жанре журналистского расследования о новой секте, распространяющей своe влияние в Долине Сан-Фернандо. Секту возглавляет загадочная девушка по имени Мэгги, утверждающая, что она — гостья из будущего и обещает адептам своей религии безопасное место, в котором те спасутся во время грядущих ужасных событий. Питер и Лорна уверены, что она шарлатанка и хотят вызволить еe последователей из пут еe культа. Внедрившись в группу под видом новых участников, они исследуют секту изнутри. Но со временем им начинает казаться, что история Мэгги может быть правдой.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЗБРежиссёр
Зал
Батманглидж
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- НВАктриса
Николь
Вишус
- БМАктриса
Брит
Марлинг
- ДМАктриса
Давиния
МакФэдден
- КСАктриса
Кэндис
Стро
- РУАктёр
Ричард
Уортон
- КМАктриса
Кристин
Мейерс
- ЭЛАктёр
Элвин
Лам
- КВАктриса
Констанс
Ву
- МКАктёр
Мэттью
Кэри
- ЗБСценарист
Зал
Батманглидж
- БМСценарист
Брит
Марлинг
- БМПродюсер
Брит
Марлинг
- ГСПродюсер
Ганс
С. Риттер
- ШСПродюсер
Шелли
Серпин
- ДГПродюсер
Дженнифер
Глинн
- СдХудожница
Сара
де Са Рего
- РМОператор
Рэйчел
Моррисон
- РБКомпозитор
Ростам
Батманглидж