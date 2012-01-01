Звук моего голоса (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая пара, Питер и Лорна, решают снять документальный фильм в жанре журналистского расследования о новой секте, распространяющей своe влияние в Долине Сан-Фернандо. Секту возглавляет загадочная девушка по имени Мэгги, утверждающая, что она — гостья из будущего и обещает адептам своей религии безопасное место, в котором те спасутся во время грядущих ужасных событий. Питер и Лорна уверены, что она шарлатанка и хотят вызволить еe последователей из пут еe культа. Внедрившись в группу под видом новых участников, они исследуют секту изнутри. Но со временем им начинает казаться, что история Мэгги может быть правдой.



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