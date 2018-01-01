Wink
Фильмы
Звонок
Актёры и съёмочная группа фильма «Звонок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Звонок»

Режиссёры

Принцесс Моника

Принцесс Моника

Princess Monique Filmz
Режиссёр

Актёры

Алексис Филдс

Алексис Филдс

Alexis Fields
АктрисаLauren James
Майкл Кори Дэвис

Майкл Кори Дэвис

Michael Cory Davis
АктёрQuincy Michaels
Марк Д. Уилсон

Марк Д. Уилсон

Marc D. Wilson
АктёрLewis Wright
ЛеШэй Н. Томлинсон

ЛеШэй Н. Томлинсон

LeShay N. Tomlinson
АктрисаYolanda
Кэт Уилсон

Кэт Уилсон

Cat Wilson
АктрисаRachel

Сценаристы

Шэрон Братуэйт

Шэрон Братуэйт

Sharon Brathwaite
Сценарист
Перес Овино

Перес Овино

Peres Owino
Сценарист
Принцесс Моника

Принцесс Моника

Princess Monique Filmz
Сценарист

Продюсеры

НД Браун

НД Браун

ND Brown
Продюсер
Принцесс Моника

Принцесс Моника

Princess Monique Filmz
Продюсер

Художники

Маркус Т. Полк

Маркус Т. Полк

Marcus T. Paulk
Художник

Монтажёры

Джо Стэтон

Джо Стэтон

Joe Staton
Монтажёр

Композиторы

Маркус Коулмэн

Маркус Коулмэн

Mark Coleman
Композитор