Звонок (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, The Call
Драма18+
О фильме
«Звонок» повествует о судьбе женщины, ожидающей ответа по телефону и одновременно размышляющей об отношениях с двумя мужчинами, которые определяют её прошлое и будущее. Лорен Джеймс — яркая молодая женщина, которая изо всех сил пытается сохранить своё прошлое в тайне. Куинси Майклс, её парень, верит в их любовь, пока не осознаёт, какую высокую цену ему придётся за неё заплатить..
- ПМРежиссёр
Принцесс
Моника
- АФАктриса
Алексис
Филдс
- МКАктёр
Майкл
Кори Дэвис
- МДАктёр
Марк
Д. Уилсон
- ЛНАктриса
ЛеШэй
Н. Томлинсон
- КУАктриса
Кэт
Уилсон
- ШБСценарист
Шэрон
Братуэйт
- ПОСценарист
Перес
Овино
- ПМСценарист
Принцесс
Моника
- НБПродюсер
НД
Браун
- ПМПродюсер
Принцесс
Моника
- МТХудожник
Маркус
Т. Полк
- ДСМонтажёр
Джо
Стэтон
- МККомпозитор
Маркус
Коулмэн