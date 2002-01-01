Звонок (фильм, 2002) смотреть онлайн

Звонок
Звонок

2002, The Call
Драма18+

О фильме

«Звонок» повествует о судьбе женщины, ожидающей ответа по телефону и одновременно размышляющей об отношениях с двумя мужчинами, которые определяют её прошлое и будущее. Лорен Джеймс — яркая молодая женщина, которая изо всех сил пытается сохранить своё прошлое в тайне. Куинси Майклс, её парень, верит в их любовь, пока не осознаёт, какую высокую цену ему придётся за неё заплатить..

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг