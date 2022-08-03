Звездный путь 6: Неоткрытая страна (фильм, 1991) смотреть онлайн

Звездный путь 6: Неоткрытая страна
8.51991, Star Trek VI: The Undiscovered Country
Фантастика105 мин12+

О фильме

После взрыва Праксиса, одной из лун Кроноса, уничтожившего у клингонов практически все средства к существованию, противостояние Федерации и Клингонской Империи окончилось. Настала пора мирных переговоров, но, как выяснилось, не все хотят мира...

Страна
США
Жанр
Фантастика
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный путь 6: Неоткрытая страна»