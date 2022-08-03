Звездный путь 6: Неоткрытая страна (фильм, 1991) смотреть онлайн
После взрыва Праксиса, одной из лун Кроноса, уничтожившего у клингонов практически все средства к существованию, противостояние Федерации и Клингонской Империи окончилось. Настала пора мирных переговоров, но, как выяснилось, не все хотят мира...
СтранаСША
ЖанрФантастика
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- НМРежиссёр
Николас
Мейер
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- ДКАктёр
ДеФорест
Келли
- ДДАктёр
Джеймс
Дуэн
- УКАктёр
Уолтер
Кениг
- ННАктриса
Нишелль
Николс
- Актёр
Джордж
Такэй
- Актриса
Ким
Кэтролл
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- НМСценарист
Николас
Мейер
- ДМСценарист
Денни
Мартин Флинн
- ЛНСценарист
Леонард
Нимой
- СДПродюсер
Стивен-Чарльз
Джаффе
- РУПродюсер
Ральф
Уинтер
- ББПродюсер
Брук
Бретон
- МХПродюсер
Марти
Хорнштейн
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ХНОператор
Хиро
Нарита
- КЭКомпозитор
Клифф
Эйдельман