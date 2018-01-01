Wink
Звездная карта
Актёры и съёмочная группа фильма «Звездная карта»

Режиссёры

Дэвид Кроненберг

David Cronenberg
Режиссёр

Актёры

Джулианна Мур

Julianne Moore
АктрисаHavana Segrand
Миа Васиковска

Mia Wasikowska
АктрисаAgatha Weiss
Оливия Уильямс

Olivia Williams
АктрисаChristina Weiss
Эван Бёрд

Evan Bird
АктёрBenjie Weiss
Сара Гадон

Sarah Gadon
АктрисаClarice Taggart
Нив Уилсон

Niamh Wilson
АктрисаSam
Доун Гринхалг

Dawn Greenhalgh
АктрисаGenie
Джон Кьюсак

John Cusack
АктёрDr. Stafford Weiss
Роберт Паттинсон

Robert Pattinson
АктёрJerome Fontana
Кьяра Гласко

Kiara Glasco
АктрисаCammy

Сценаристы

Брюс Вагнер

Bruce Wagner
Сценарист

Продюсеры

Мишель Меркт

Michel Merkt
Продюсер
Саид Бен Саид

Saïd Ben Saïd
Продюсер

Художники

Элинор Роуз Гэлбрейт

Elinor Rose Galbraith
Художница
Денис Кроненберг

Denise Cronenberg
Художница
Сэнди Линдстед

Sandy Lindstedt
Художница

Монтажёры

Рональд Сандерс

Ronald Sanders
Монтажёр

Операторы

Питер Сушицки

Peter Suschitzky
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Howard Shore
Композитор