Звездная карта (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Maps to the Stars
Драма, Детектив107 мин18+
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О фильме
В одном живет стареющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей матери. Другой особняк — резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проникает девушка из Флориды, которая надеется покорить Лос-Анджелес.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ЭБАктёр
Эван
Бёрд
- Актриса
Сара
Гадон
- Актриса
Нив
Уилсон
- ДГАктриса
Доун
Гринхалг
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- КГАктриса
Кьяра
Гласко
- БВСценарист
Брюс
Вагнер
- Продюсер
Мишель
Меркт
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- СЛХудожница
Сэнди
Линдстед
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- Композитор
Говард
Шор