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Звездная карта HD

Звездная карта HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Maps to the Stars
Драма, Детектив107 мин18+

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О фильме

В одном живет стареющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей матери. Другой особняк — резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проникает девушка из Флориды, которая надеется покорить Лос-Анджелес.

Страна
США, Германия, Канада, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездная карта HD»