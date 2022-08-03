Звездная карта HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

В одном живет стареющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей матери. Другой особняк — резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проникает девушка из Флориды, которая надеется покорить Лос-Анджелес.

