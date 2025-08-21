Звезда (фильм, 1989) смотреть онлайн
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О фильме
Если любите драматические сюжеты о закулисье балета, вам будет интересно это кино смотреть. «Звезда» — триллер о тонкой грани между амбициями и одержимостью с юной Дженнифер Коннелли из «Реквиема по мечте».
Молодая американская балерина Клэр приезжает в Будапешт, чтобы учиться у легендарного маэстро Балакина. После неудачного экзамена она неожиданно исчезает, и ее возлюбленный Джейсон начинает поиски. Расследование приводит к раскрытию пугающих тайн балетной школы, где большие амбиции переплетаются с темными секретами. Джейсону придется познать тяжелую правду о том, что за рождением новой звезды скрываются жертвы, о которых не узнает ни один зритель в театре.
Фильм «Звезда» исследует природу таланта и цену, которую требуют великие достижения. Триллер показывает, как искусство может стать манией, стирающей границы между реальностью и одержимостью.
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Питер
Дель Монте
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Чарльз
Дёрнинг
- ОКАктриса
Олимпия
Карлизи
- ЛТАктёр
Лоран
Терзиефф
- ГМАктёр
Гари
МакКлири
- ДХАктёр
Дональд
Ходсон
- ММАктёр
Марио
Мароцци
- СПСценарист
Сандро
Петралья
- ФФСценарист
Франко
Феррини
- ПДСценарист
Питер
Дель Монте
- КМПродюсер
Клаудио
Манчини
- АМПродюсер
Акилле
Мандзотти
- ДБХудожник
Джантито
Буркьелларо
- БЧХудожник
Бруно
Чезари
- ДКХудожник
Джузеппе
Крисолини Малатеста
- АРМонтажёр
Анна
Роза Наполи
- ЮККомпозитор
Юрген
Книпер