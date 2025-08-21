Если любите драматические сюжеты о закулисье балета, вам будет интересно это кино смотреть. «Звезда» — триллер о тонкой грани между амбициями и одержимостью с юной Дженнифер Коннелли из «Реквиема по мечте».



Молодая американская балерина Клэр приезжает в Будапешт, чтобы учиться у легендарного маэстро Балакина. После неудачного экзамена она неожиданно исчезает, и ее возлюбленный Джейсон начинает поиски. Расследование приводит к раскрытию пугающих тайн балетной школы, где большие амбиции переплетаются с темными секретами. Джейсону придется познать тяжелую правду о том, что за рождением новой звезды скрываются жертвы, о которых не узнает ни один зритель в театре.



Фильм «Звезда» исследует природу таланта и цену, которую требуют великие достижения. Триллер показывает, как искусство может стать манией, стирающей границы между реальностью и одержимостью.

