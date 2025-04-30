Фильм Звериный рейс
2024, Arca de Noé
Мультфильм, Мюзикл6+
О фильме
Вини и Том — два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?
СтранаБразилия, Индия, Нидерланды, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- СМРежиссёр
Сержиу
Мачаду
- ЛРАктёр
Лазару
Рамос
- МААктёр
Марсело
Аднет
- ГДАктёр
Грегориу
Дювивьер
- Актриса
Алиси
Брага
- ЭКАктриса
Эдвана
Карвальу
- ИГАктриса
Ингрид
Гимараеш
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- ЖААктёр
Жулиу
Андраде
- БГАктёр
Бруну
Галиассу
- ЭПСценарист
Элоиза
Периссе
- СМСценарист
Сержиу
Мачаду
- ИГСценарист
Ингрид
Гимараеш
- ВдСценарист
Винисиус
де Мораэс
- КЖПродюсер
Кайю
Жуллане
- ФЖПродюсер
Фабиану
Жуллане
- ДГПродюсер
Дэниэл
Греко