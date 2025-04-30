Фильм Звериный рейс

Вини и Том — два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?

