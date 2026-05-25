Книгоиздатель Ричард Шерман женат уже семь лет. Его жена и сын в очередной раз уезжают за город на каникулы. Недолго длится одиночество Ричарда, неожиданно на его балкон падает огромный горшок с томатами, и виной этому соседка с верхнего этажа — белокурая модель.



Ричард предлагает красотке зайти к нему в гости и что-нибудь выпить. Шикарная блондинка в глубоком декольте появляется в его квартире с бутылкой шампанского в руке.



С этой минуты богатое воображение героя рисует не только сказочные картины завоевания сердца соблазнительной красавицы, но и унизительные сцены разоблачения женой его неверности…

