Фильм Зуд седьмого года
1955, The Seven Year Itch
Мелодрама, Комедия16+
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О фильме
Книгоиздатель Ричард Шерман женат уже семь лет. Его жена и сын в очередной раз уезжают за город на каникулы. Недолго длится одиночество Ричарда, неожиданно на его балкон падает огромный горшок с томатами, и виной этому соседка с верхнего этажа — белокурая модель.
Ричард предлагает красотке зайти к нему в гости и что-нибудь выпить. Шикарная блондинка в глубоком декольте появляется в его квартире с бутылкой шампанского в руке.
С этой минуты богатое воображение героя рисует не только сказочные картины завоевания сердца соблазнительной красавицы, но и унизительные сцены разоблачения женой его неверности…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Билли
Уайлдер
- Актриса
Мэрилин
Монро
- ТЮАктёр
Том
Юэлл
- ЭКАктриса
Эвелин
Кийес
- СТАктёр
Сонни
Тафтс
- РШАктёр
Роберт
Штраусс
- ОХАктёр
Оскар
Хомолка
- МЧАктриса
Маргарит
Чэпман
- ВМАктёр
Виктор
Мур
- ДРАктриса
Долорес
Роздейл
- ДМАктёр
Дональд
МакБрайд
- КДАктриса
Кэролин
Джонс
- СБАктёр
Стив
Бенсон
- ДЧАктёр
Джордж
Честер
- БФАктриса
Бесс
Флауэрс
- ДФАктриса
Дороти
Форд
- ВМАктёр
Вилбур
Мак
- ДМАктриса
Доро
Меранде
- ББАктёр
Батч
Бернард
- УХАктёр
Уильям
Х. О’Брайэн
- ФПАктёр
Фред
Перс
- РСАктёр
Ральф
Санфорд
- МЯАктриса
Мэри
Янг
- Сценарист
Билли
Уайлдер
- ДАСценарист
Джордж
Аксельрод
- ЧКПродюсер
Чарльз
К. Фельдман
- Продюсер
Билли
Уайлдер
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Корабельник
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- ТХудожник
Травилла
- САХудожник
Стюарт
А. Рейсс
- МРОператор
Милтон
Р. Крэснер
- АНКомпозитор
Альфред
Ньюман