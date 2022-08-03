Красивая и не по годам умная двенадцатилетняя Ривка вместе со своим отцом всем сердцем верят в Иисуса, из-за чего сталкиваются с осуждением даже со стороны родных. Но когда отец умирает, жизнь Ривки меняется навсегда. Девочка переезжает к дяде с тетей, которые категорически не разделяют еe веру. Вынужденная посещать их церковь Ривка знакомится с новыми людьми, вовлекая их в свои убеждения.

