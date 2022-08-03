Зов души
Wink
Фильмы
Зов души
7.52012, The Sound of the Spirit
Драма, Семейный131 мин18+

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Зов души (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Красивая и не по годам умная двенадцатилетняя Ривка вместе со своим отцом всем сердцем верят в Иисуса, из-за чего сталкиваются с осуждением даже со стороны родных. Но когда отец умирает, жизнь Ривки меняется навсегда. Девочка переезжает к дяде с тетей, которые категорически не разделяют еe веру. Вынужденная посещать их церковь Ривка знакомится с новыми людьми, вовлекая их в свои убеждения.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

5.8 IMDb