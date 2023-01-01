Зона
Зона

Зона (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, The Zone
Боевик, Триллер18+

Продажа новейшего оружия в страны третьего мира достигла опасных масштабов. А где оружие - там всегда большие деньги. И чем хитрее враг, тем труднее с ним бороться. Бывшему пилоту американских ВВС Рауди Уэллсу поручено ответственное задание - уничтожить вражеский ядерный полигон, находящийся в одной из бывших советских республик.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

