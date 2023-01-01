Зона (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, The Zone
Боевик, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Продажа новейшего оружия в страны третьего мира достигла опасных масштабов. А где оружие - там всегда большие деньги. И чем хитрее враг, тем труднее с ним бороться. Бывшему пилоту американских ВВС Рауди Уэллсу поручено ответственное задание - уничтожить вражеский ядерный полигон, находящийся в одной из бывших советских республик.
Зона смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- БЦРежиссёр
Бэрри
Цетлин
- Актёр
Бен
Газзара
- АГАктёр
Александр
Годунов
- ПРАктриса
Патриция
Райв
- ЛХАктриса
Лара
Харрис
- ГКАктёр
Геза
Касаш
- ККАктёр
Карой
Корогнаи
- Актриса
Кэтлин
Гати
- ЙСАктёр
Йожеф
Секхейи
- РДАктёр
Робин
Даглиш
- Актёр
Роберт
Дави
- РБСценарист
Рихард
Бём
- БЦСценарист
Бэрри
Цетлин
- КМПродюсер
Кевин
М. Кальберг
- РБПродюсер
Рихард
Бём
- АФХудожница
Андреа
Флеш
- БЦМонтажёр
Бэрри
Цетлин
- ДХКомпозитор
Джимми
Хэскелл