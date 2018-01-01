Wink
Фильмы
Зона 261
Актёры и съёмочная группа фильма «Зона 261»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зона 261»

Режиссёры

Фредерик Хиллер

Фредерик Хиллер

Fredrik Hiller
Режиссёр

Актёры

Йонас Мальмшё

Йонас Мальмшё

Jonas Malmsjö
Актёр
Пер Рагнар

Пер Рагнар

Per Ragnar
Актёр
Андреас Андерссон

Андреас Андерссон

Andreas Andersson
Актёр
Ингвар Андерссон

Ингвар Андерссон

Ingvar Andersson
Актёр
Элин Лэнто

Элин Лэнто

Elin Lanto
Актриса
Карин Бертлинг

Карин Бертлинг

Karin Bertling
Актриса
Бахар Парс

Бахар Парс

Bahar Pars
Актриса
Зинат Пирзаде

Зинат Пирзаде

Zinat Pirzadeh
Актриса
Фарид Тристан

Фарид Тристан

Farid Tristan
Актёр
Саймон Амини

Саймон Амини

Simon Amini
Актёр
Али-Реза Моджаллал

Али-Реза Моджаллал

Ali-Reza Modjallal
Актёр
Кейв Фолади

Кейв Фолади

Kave Foladi
Актёр
Никлас Фальк

Никлас Фальк

Niklas Falk
Актёр
Анника Кофоед

Анника Кофоед

Annika Kofoed
Актриса
Питер Эггерс

Питер Эггерс

Peter Eggers
Актёр
Линди Ларссон

Линди Ларссон

Lindy Larsson
Актёр
Фредерик Хиллер

Фредерик Хиллер

Fredrik Hiller
Актёр
Виктор Акерблом-Нильссон

Виктор Акерблом-Нильссон

Viktor Åkerblom
Актёр
Виктор фон Ширах

Виктор фон Ширах

Victor von Schirach
Актёр
Лейф Эдлунд Йоханссон

Лейф Эдлунд Йоханссон

Leif Edlund
Актёр
Ярмо Мякинен

Ярмо Мякинен

Jarmo Mäkinen
Актёр
Анна Мария Попп

Анна Мария Попп

Mia Poppe
Актриса
Рафаэль Эдхольм

Рафаэль Эдхольм

Rafael Edholm
Актёр
Ева Рюдберг

Ева Рюдберг

Eva Rydberg
Актриса
Маттиас Линдерот

Маттиас Линдерот

Mattias Linderoth
Актёр
Бьёрн Бенгтссон

Бьёрн Бенгтссон

Björn Bengtsson
Актёр
Фредрик Боберг

Фредрик Боберг

Fredrik Boberg
Актёр
Малин Арвидссон

Малин Арвидссон

Malin Mases Arvidsson
Актриса
Фредерик Долк

Фредерик Долк

Fredrik Dolk
Актёр
Даг Малмберг

Даг Малмберг

Dag Malmberg
Актёр
Томас Оредссон

Томас Оредссон

Thomas Oredsson
Актёр
Герда Фальк

Герда Фальк

Gerda Falk
Актриса
Патрик Карлсон

Патрик Карлсон

Patrik Karlson
Актёр
Сёльви Фаннар Видарссон

Сёльви Фаннар Видарссон

Sölvi Fannar Viðarsson
Актёр
Хафтор Бьёрнсон

Хафтор Бьёрнсон

Hafþór Júlíus Björnsson
Актёр
Арна Магнеа Дэнкс

Арна Магнеа Дэнкс

Arna Magnea Danks
Актриса
Йоун Гардар Видарссон

Йоун Гардар Видарссон

Jón Garðar Viðarsson
Актёр
Кристоффер Аро

Кристоффер Аро

Christoffer Aro
Актёр
Карлос Паулссон

Карлос Паулссон

Carlos Fernando
Актёр

Сценаристы

Фредерик Хиллер

Фредерик Хиллер

Fredrik Hiller
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Ханна

Дэвид Ханна

David Hanna
Продюсер
Фредерик Хиллер

Фредерик Хиллер

Fredrik Hiller
Продюсер

Монтажёры

Кристоффер Гланс

Кристоффер Гланс

Christoffer Glans
Монтажёр