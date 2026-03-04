Зона 261
Зона 261

Зона 261 (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Operation Ragnarök
Ужасы, Боевик18+

О фильме

2013 год, город Ландскрона. Окрестность заражена страшной инфекцией, превращающая жителей в зомби. Есть уцелевшие, однако все выходы из города перекрыты военными. Вдобавок ситуация обостряется возникновением внутреннего конфликта между выжившими людьми.

Страна
Швеция
Жанр
Ужасы, Боевик

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.1 IMDb

