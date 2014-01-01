Золотой мальчик (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Un ragazzo d'oro
Драмы91 мин18+
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Сюжет
Давиде Бьяс мечтал создать настоящее литературное произведение. Мечта воплотилась в реальность абсолютно невероятным способом. На похоронах отца он познакомился с загадочной Людовикой. Она попросила Давиде найти в компьютере отца черновик написанных им незадолго до смерти мемуаров
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ПАРежиссёр
Пупи
Авати
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- Актриса
Шэрон
Стоун
- ККАктриса
Кристиана
Капотонди
- ДРАктриса
Джованна
Ралли
- АБАктёр
Асканио
Бальбо
- ЛРАктриса
Люсия
Росси
- КСАктёр
Кристиан
Стеллути
- ОРАктёр
Освальдо
Ружиери
- ТРАктёр
Томмазо
Раньо
- СДАктёр
Сандро
Дори
- ПАСценарист
Пупи
Авати
- ТАСценарист
Томмазо
Авати
- ААПродюсер
Антонио
Авати
- ММПродюсер
Марио
Мадзаротто
- БДОператор
Бласко
Джурато
- РГКомпозитор
Рафаэль
Гуалацци