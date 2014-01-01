Золотой мальчик (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Давиде Бьяс мечтал создать настоящее литературное произведение. Мечта воплотилась в реальность абсолютно невероятным способом. На похоронах отца он познакомился с загадочной Людовикой. Она попросила Давиде найти в компьютере отца черновик написанных им незадолго до смерти мемуаров



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