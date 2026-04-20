Захватывающая история о купце-миллионере, который прячет свое богатство в тайге во время Гражданской войны. Легенда о потерянном золоте передается из поколения в поколение, пока в 1975 году геолог Борис Альбертович не находит монету с инициалами «ТБ». В наши дни его внук Саша и друг Виталий, оказавшись в долговой яме, решают найти сокровища, чтобы изменить свою судьбу. Их путь полон опасностей и конфликтов, и кульминацией становится находка письма слуги Тойон Баайа, раскрывающего трагическую историю клада. Фильм подчеркивает, что истинное сокровище — это семья и любовь, а также погружает зрителей в культурный колорит и живописные пейзажи Якутии.

