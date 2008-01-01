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Золотая дверь

Золотая дверь (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Falling Up
Драмы, Мелодрамы94 мин18+

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Сюжет

Студент-медик, вынужденный оставить школу по семейным причинам, устраивается на работу швейцаром в элитный жилой дом в Нью-Йорке, где влюбляется в одну из его жительниц...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотая дверь»

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