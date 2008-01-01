Золотая дверь (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Falling Up
Драмы, Мелодрамы94 мин18+
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Сюжет
Студент-медик, вынужденный оставить школу по семейным причинам, устраивается на работу швейцаром в элитный жилой дом в Нью-Йорке, где влюбляется в одну из его жительниц...
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
М. Розенталь
- ДКАктёр
Джозеф
Кросс
- СРАктриса
Сара
Ремер
- Актёр
Снуп
Догг
- РЛАктриса
Рэйчел
Ли Кук
- КЛАктриса
Клодетт
Лали
- Актёр
Джо
Пантольяно
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- Актриса
Аннетт
О’Тул
- ДНАктёр
Дэниэл
Ньюман
- СПАктёр
Сэмюэл
Пейдж
- ДМСценарист
Дэвид
М. Розенталь
- ДМСценарист
Джозеф
М. Смит
- ПКСценарист
Питер
Келлнер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Смит
- РКПродюсер
Рич
Кауэн
- КОМонтажёр
Конор
О’Нилл
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо