Золотая дверь (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Студент-медик, вынужденный оставить школу по семейным причинам, устраивается на работу швейцаром в элитный жилой дом в Нью-Йорке, где влюбляется в одну из его жительниц...



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