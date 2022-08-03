Знакомьтесь, семейка Блэков
Wink
Фильмы
Знакомьтесь, семейка Блэков

Знакомьтесь, семейка Блэков (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.02016, Meet the Blacks
Ужасы, Комедия89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Одна молодая семья переживает море жутких опасностей и нападений в ту единственную ночь в году, когда разрешается безнаказанно совершать любые преступления.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

3.6 КиноПоиск
4.8 IMDb