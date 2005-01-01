Знаки (фильм, 2005) смотреть онлайн

На мелкого преступника Трумана Фишера невольно падает выбор самого легендарного и жестокого убийцы по кличке Рейнс. Труман должен стать продолжателем его страшных преступлений. Главный герой вместе с друзьями вступает в конфликт с убийцей.



