Знаки (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, The Prodigy
Триллер, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
На мелкого преступника Трумана Фишера невольно падает выбор самого легендарного и жестокого убийцы по кличке Рейнс. Труман должен стать продолжателем его страшных преступлений. Главный герой вместе с друзьями вступает в конфликт с убийцей.
Рейтинг
- УКРежиссёр
Уильям
Кауфман
- ЛВАктёр
Лоуренс
Варнадо
- ТКАктёр
Тери
Коркран
- ДМАктёр
Джей
Моусес
- МТАктриса
Мирелли
Тейлор
- МЭАктёр
Марк
Эбер
- МБСценарист
Мэтт
Бэкхам
- ХБСценарист
Холт
Боггс
- УКСценарист
Уильям
Кауфман
- ДРПродюсер
Дэвид
Ракер
- УКПродюсер
Уильям
Кауфман
- ХБПродюсер
Холт
Боггс
- РБПродюсер
Рон
Балики
- ДМХудожник
Джейсон
Мюллер
- РУМонтажёр
Расселл
Уайт
- МПКомпозитор
Мэтт
Пирсолл
- МЧКомпозитор
Мэтью
Чейни