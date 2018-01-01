Wink
Знак
Актёры и съёмочная группа фильма «Знак»

Актёры и съёмочная группа фильма «Знак»

Режиссёры

Рудольф ван ден Берг

Rudolf van den Berg
Режиссёр

Актёры

Кеннет Хердигейн

Kenneth Herdigein
АктёрProfessor Keller
Эсме де ла Бретонье

Esmée de la Bretonière
АктрисаEmalee Lucas
Нелли Фрийда

Nelly Frijda
АктрисаTante van Peter
Дидерик ван Недервин

Diederik van Nederveen
АктёрJohnson 2
Рик ван Уффелен

Rik van Uffelen
АктёрDe Graaf

Сценаристы

Леон Де Винтер

Leon de Winter
Сценарист
Киис Бинчес

Kees Beentjes
Сценарист
Рокко Симонелли

Rocco Simonelli
Сценарист
Рой Фрамкес

Roy Frumkes
Сценарист

Продюсеры

Ричард Абрам

Richard Abram
Продюсер
Крис Броувер

Chris Brouwer
Продюсер
Арнольд Хесленфельд

Arnold Heslenfeld
Продюсер
Хэйг Бэлиан

Haig Balian
Продюсер

Художники

Гарри Аммерлан

Harry Ammerlaan
Художник
Яни Темиме

Jany Temime
Художница

Монтажёры

Вим Луврие

Wim Louwrier
Монтажёр

Композиторы

Патрик Сеймур

Patrick Seymour
Композитор