Знак (фильм, 1992) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Древнее индийское пророчество гласит, что существует гигантский зародыш монстра, который до поры, до времени находится в каменном хранилище — настанет время и он проснётся, чтобы оплодотворить одну голубоглазую женщину.Она родит абсолютное зло, которое посеет ужас и разрушение среди человечества.
Эмали Лукас - эта женщина, и она видит постоянные кошмары о том, как семь братьев-монстров злобно перечёркивают кровью человеческие эмбрионы. Она начинает понимать, что телепатически связана с неким злом и может стать серьёзной угрозой для человечества. Теперь она хочет разгадать тайну предотвращения угрозы и злого заговора, чтобы спасти людей от невообразимого зла.
Знак смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаНидерланды
ЖанрУжасы
Рейтинг
- РвРежиссёр
Рудольф
ван ден Берг
- КХАктёр
Кеннет
Хердигейн
- ЭдАктриса
Эсме
де ла Бретонье
- НФАктриса
Нелли
Фрийда
- ДвАктёр
Дидерик
ван Недервин
- РвАктёр
Рик
ван Уффелен
- ЛДСценарист
Леон
Де Винтер
- КБСценарист
Киис
Бинчес
- РССценарист
Рокко
Симонелли
- РФСценарист
Рой
Фрамкес
- РАПродюсер
Ричард
Абрам
- КБПродюсер
Крис
Броувер
- АХПродюсер
Арнольд
Хесленфельд
- ХБПродюсер
Хэйг
Бэлиан
- ГАХудожник
Гарри
Аммерлан
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ВЛМонтажёр
Вим
Луврие
- ПСКомпозитор
Патрик
Сеймур