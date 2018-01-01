Знак (фильм, 1992) смотреть онлайн

Древнее индийское пророчество гласит, что существует гигантский зародыш монстра, который до поры, до времени находится в каменном хранилище — настанет время и он проснётся, чтобы оплодотворить одну голубоглазую женщину.Она родит абсолютное зло, которое посеет ужас и разрушение среди человечества.



Эмали Лукас - эта женщина, и она видит постоянные кошмары о том, как семь братьев-монстров злобно перечёркивают кровью человеческие эмбрионы. Она начинает понимать, что телепатически связана с неким злом и может стать серьёзной угрозой для человечества. Теперь она хочет разгадать тайну предотвращения угрозы и злого заговора, чтобы спасти людей от невообразимого зла.



