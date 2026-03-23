Фильм Знак вампира
1935, Mark of the Vampire
Ужасы, Детектив18+
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О фильме
Румынский барон Карел, вскоре после того как его посетил друг Отто фон Цинден, найден мертвым, и полностью обескровленным с двумя ранками на шее. Врач подтверждает слухи, распространяемые местными жителями: здесь есть вампиры. Приехавший из Праги инспектор Нойман не верит в эти бредни и обращается за помощью к специалисту по вампирам профессору Зелену за помощью.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ТБРежиссёр
Тод
Браунинг
- ЛБАктёр
Лайонел
Бэрримор
- ЭААктриса
Элизабет
Аллан
- БЛАктёр
Бела
Лугоши
- ЛЭАктёр
Лайонел
Этуилл
- ДХАктёр
Джин
Хершолт
- ГВАктёр
Генри
Вэдсворт
- ДМАктёр
Дональд
Мик
- ДРАктриса
Джесси
Ральф
- ИФАктёр
Иван
Ф. Симпсон
- ФААктёр
Франклин
Арделл
- КБАктриса
Кэрролл
Борланд
- ХХАктёр
Холмс
Херберт
- ГБАктёр
Гай
Беллис
- ДБАктёр
Джеймс
Брэдбери мл.
- ЭБАктёр
Эгон
Бречер
- ЛЭАктриса
Луиз
Эммонс
- РГАктёр
Роберт
Грег
- ТДАктриса
Тайни
Джонс
- ДМАктриса
Джейн
Мерсер
- ТМАктёр
Торбен
Мейер
- БШСценарист
Бернард
Шуберт
- ДЛСценарист
Джон
Л. Болдерстон
- ТБПродюсер
Тод
Браунинг
- ЭМПродюсер
Э.Дж.
Мэнникс
- ДВОператор
Джеймс
Вонг Хау