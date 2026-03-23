Румынский барон Карел, вскоре после того как его посетил друг Отто фон Цинден, найден мертвым, и полностью обескровленным с двумя ранками на шее. Врач подтверждает слухи, распространяемые местными жителями: здесь есть вампиры. Приехавший из Праги инспектор Нойман не верит в эти бредни и обращается за помощью к специалисту по вампирам профессору Зелену за помощью.

