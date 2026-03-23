Знак вампира
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Знак вампира

Фильм Знак вампира

1935, Mark of the Vampire
Ужасы, Детектив18+
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О фильме

Румынский барон Карел, вскоре после того как его посетил друг Отто фон Цинден, найден мертвым, и полностью обескровленным с двумя ранками на шее. Врач подтверждает слухи, распространяемые местными жителями: здесь есть вампиры. Приехавший из Праги инспектор Нойман не верит в эти бредни и обращается за помощью к специалисту по вампирам профессору Зелену за помощью.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знак вампира»