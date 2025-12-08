Фильм Злые и красивые

Историю взлета и падения Джонатана Шилдса, безжалостного и одержимого голливудского продюсера, вспоминают самые близкие ему люди, которых он предал в тот или иной момент — кинозвезда Джорджия Лоррисон, режиссер Фред Эмиэл и сценарист Джеймс Ли Бартлоу. Только кино существовало для Шилдса, только ради него он жил, и только успех волновал его очерствевшую душу… Роль могла быть списана с Вэла Льютона, экстравагантного продюсера 40-х, автора «Людей-кошек». Но, вероятнее всего, прототипом послужил Дэвид О. Селзник, когда он был еще продюсером фильмов категории «Б» и только мечтал об «Унесенных ветром». Персонаж Ланы Тернер легко идентифицировать с Дианой Бэрримор, а Дика Пауэлла (1904-1963) — с писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, чей роман с Голливудом закончился горько.

