Фильм Злые и красивые
О фильме
Историю взлета и падения Джонатана Шилдса, безжалостного и одержимого голливудского продюсера, вспоминают самые близкие ему люди, которых он предал в тот или иной момент — кинозвезда Джорджия Лоррисон, режиссер Фред Эмиэл и сценарист Джеймс Ли Бартлоу. Только кино существовало для Шилдса, только ради него он жил, и только успех волновал его очерствевшую душу… Роль могла быть списана с Вэла Льютона, экстравагантного продюсера 40-х, автора «Людей-кошек». Но, вероятнее всего, прототипом послужил Дэвид О. Селзник, когда он был еще продюсером фильмов категории «Б» и только мечтал об «Унесенных ветром». Персонаж Ланы Тернер легко идентифицировать с Дианой Бэрримор, а Дика Пауэлла (1904-1963) — с писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, чей роман с Голливудом закончился горько.
Рейтинг
- ВМРежиссёр
Винсент
Миннелли
- ЛТАктриса
Лана
Тернер
- КДАктёр
Кирк
Дуглас
- УПАктёр
Уолтер
Пиджон
- ДПАктёр
Дик
Пауэлл
- БСАктёр
Бэрри
Салливан
- ГГАктриса
Глория
Грэм
- ГРАктёр
Гилберт
Роланд
- ЛГАктёр
Лео
Г. Кэррол
- ВБАктриса
Ванесса
Браун
- ПСАктёр
Пол
Стюарт
- СУАктёр
Сэмми
Уайт
- ИСАктриса
Илэйн
Стюарт
- ИТАктёр
Иван
Тризо
- ДААктёр
Джей
Адлер
- СЭАктёр
Стэнли
Эндрюс
- ДААктёр
Дель
Армстронг
- БААктёр
Бен
Астар
- ББАктриса
Барбара
Биллингсли
- ДБАктёр
Джон
Бишоп
- МБАктриса
Мэдж
Блейк
- МБАктёр
Маршалл
Брэдфорд
- ПБАктёр
Пол
Брэдли
- ХБАктриса
Хадда
Брукс
- РБАктёр
Ральф
Брукс
- РБАктёр
Роберт
Бертон
- ФКАктёр
Френсис
К. Бушмен
- ЛКАктёр
Луи
Кэлхерн
- МКАктриса
Мариэтта
Кэнти
- РКАктёр
Роберт
Карсон
- БКАктриса
Бела
Кристиан
- ДКАктёр
Джеймс
Конати
- ДКАктёр
Джонатан
Котт
- ЛКАктриса
Лиллиэн
Калвер
- АДАктёр
Алексис
Давидофф
- БДАктёр
Боб
Дэвис
- СДАктриса
Сэнди
Десчер
- ХДАктриса
Хелен
Диксон
- ФДАктёр
Фил
Данхэм
- СДАктёр
Стив
Данхилл
- ФФАктёр
Франклин
Фэрнум
- ДФАктёр
Джеймс
Фаррар
- БФАктриса
Бесс
Флауэрс
- ЧФАктёр
Чарльз
Фогель
- ДФАктёр
Джордж
Форд
- СФАктёр
Стив
Форрест
- КФАктриса
Кэтлин
Фримен
- РДАктёр
Руди
Джермейн
- ФГАктёр
Фрэнк
Герстл
- ДГАктёр
Джо
Гилберт
- ЧШСценарист
Чарльз
Шнии
- ДХПродюсер
Джон
Хаусмен
- КАМонтажёр
Конрад
А. Нервиг
- РСОператор
Роберт
Сёртис
- ДРКомпозитор
Дэвид
Рэксин