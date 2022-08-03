З/Л/О 2 HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, HD V/H/S/2
Ужасы91 мин18+
О фильме
Молодой студент исчезает при загадочных обстоятельствах. Его мать нанимает частного детектива, который вместе с помощницей начинает поиски. Первое место, куда они направляются — дом, где он жил. Забравшись внутрь, они находят странную коллекцию любительских видеокассет, которые способны вызвать к жизни дьявольские силы из другого мира.
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СБРежиссёр
Саймон
Баррет
- ДАРежиссёр
Джейсон
Айзенер
- Режиссёр
Гарет
Эванс
- ГХРежиссёр
Грегг
Хейл
- ЛМАктёр
Лоуренс
Майкл Ливайн
- КЭАктриса
Келси
Эбботт
- КХАктёр
Коллинз
Холт
- СБАктёр
Саймон
Баррет
- МРАктриса
Минди
Робинсон
- МСАктриса
Моника
Сандос Наварро
- Актёр
Адам
Вингард
- ХХАктриса
Ханна
Хьюз
- ДТАктёр
Джон
Т. Вудс
- КЛАктриса
Корри
Линн Фицпатрик
- СБСценарист
Саймон
Баррет
- ДНСценарист
Джэми
Нэш
- Сценарист
Гарет
Эванс
- ДАСценарист
Джейсон
Айзенер
- РБПродюсер
Роксанна
Бенжамин
- ГБПродюсер
Гари
Бинкоу
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- РМПродюсер
Ранга
Майя Барак-Эванс
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков-Янгинов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- СМХудожник
Санни
Мун
- ОСХудожница
Отем
Стид
- ДАМонтажёр
Джейсон
Айзенер
- Монтажёр
Гарет
Эванс
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гайс
- БРМонтажёр
Боб
Роуз
- СТОператор
Симус
Тирни
- СМКомпозитор
Стив
Мур