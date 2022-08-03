Wink
Фильмы
З/Л/О 2 HD

З/Л/О 2 HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, HD V/H/S/2
Ужасы91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодой студент исчезает при загадочных обстоятельствах. Его мать нанимает частного детектива, который вместе с помощницей начинает поиски. Первое место, куда они направляются — дом, где он жил. Забравшись внутрь, они находят странную коллекцию любительских видеокассет, которые способны вызвать к жизни дьявольские силы из другого мира.

Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «З/Л/О 2 HD»