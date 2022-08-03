З/Л/О 2 HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

Молодой студент исчезает при загадочных обстоятельствах. Его мать нанимает частного детектива, который вместе с помощницей начинает поиски. Первое место, куда они направляются — дом, где он жил. Забравшись внутрь, они находят странную коллекцию любительских видеокассет, которые способны вызвать к жизни дьявольские силы из другого мира.

