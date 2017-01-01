8.32017, The Meanest Man in Texas
Драмы, Исторические105 мин18+
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Злейший человек в Техасе (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Это реальная история о Клайде Томпсоне, который в 1928 году был осужден и приговорен к смертной казни, но, чудесным образом освобожден условно-досрочно. Томпсон имел репутацию злейшего человека в Техасе, д�о тех пор пока полностью не изменил свой взгляд на жизнь и встретил свою любовь.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДУРежиссёр
Джастин
Уорд
- МУАктёр
Матеус
Уорд
- ДМАктёр
Джейми
МакШейн
- АБАктриса
Александра
Бард
- КБАктёр
Кейси
Бонд
- БРАктёр
Бен
Рид
- Актёр
Джеймс
Моррисон
- ММАктёр
Майкл
Монкс
- ИААктриса
Изабелла
Акрес
- РРАктёр
Ричард
Рили
- ЭГАктёр
Энтони
Гуерино
- ДУСценарист
Джастин
Уорд
- КБПродюсер
Кейси
Бонд
- БУПродюсер
Брэд
Уилсон
- БГПродюсер
Берни
Гьюисслер
- ОПХудожница
Онеита
Паркер
- БСМонтажёр
Брайндон
Смит
- УБОператор
Уилл
Бэррэтт
- СДКомпозитор
Стив
Дорфф