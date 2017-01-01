Злейший человек в Техасе (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Это реальная история о Клайде Томпсоне, который в 1928 году был осужден и приговорен к смертной казни, но, чудесным образом освобожден условно-досрочно. Томпсон имел репутацию злейшего человека в Техасе, д�о тех пор пока полностью не изменил свой взгляд на жизнь и встретил свою любовь.



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