Злейший человек в Техасе
Wink
Фильмы
Злейший человек в Техасе
8.32017, The Meanest Man in Texas
Драмы, Исторические105 мин18+

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Злейший человек в Техасе (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Это реальная история о Клайде Томпсоне, который в 1928 году был осужден и приговорен к смертной казни, но, чудесным образом освобожден условно-досрочно. Томпсон имел репутацию злейшего человека в Техасе, до тех пор пока полностью не изменил свой взгляд на жизнь и встретил свою любовь.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Злейший человек в Техасе»

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