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Зимняя вишня

Зимняя вишня (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Зимняя вишня
Драма, Мелодрама84 мин18+

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О фильме

Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу не прикажешь…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зимняя вишня»