Зимняя вишня (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Зимняя вишня
Драма, Мелодрама84 мин18+
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О фильме
Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу не прикажешь…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- Актриса
Нина
Русланова
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- Актёр
Александр
Леньков
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актёр
Сергей
Паршин
- АОАктриса
Алла
Осипенко
- ВБАктёр
В.
Беляев
- ВКАктёр
Валерий
Караваев
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- НЛХудожник
Н.
Лев
- ТВХудожница
Т.
Воронкова
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич