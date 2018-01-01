Wink
Зимник
Актёры и съёмочная группа фильма «Зимник»

Режиссёры

Юрий Дорохин

Режиссёр

Сценаристы

Юлия Бывшева

Сценарист
Юрий Дорохин

Сценарист

Монтажёры

Маргарита Стельмашонок

Монтажёр

Операторы

Андрей Закаблуковский

Оператор
Антон Сотников

Оператор

Композиторы

Дмитрий Агафонов

Композитор