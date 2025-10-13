Жуки (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Bugs
Ужасы, Триллер16+
Серия необычных убийств потрясает город. Трупы изуродованы настолько, что никто не может понять, что же с ними произошло... Это сделали огромные насекомые, просидевшие 65 миллионов лет под землей. Они мутировали и вырвались наружу! Отряд специального назначения отправляется в катакомбы, чтобы уничтожить гнездо этих ужасных тварей. Им предстоит нелегкая задача. Жуки рассекают своих жертв острыми, как серп, конечностями, а их туловище защищено прочнейшим панцирем...
СтранаКанада, США
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
4.0 КиноПоиск
3.8 IMDb
