Жуки (фильм, 2003) смотреть онлайн

Серия необычных убийств потрясает город. Трупы изуродованы настолько, что никто не может понять, что же с ними произошло... Это сделали огромные насекомые, просидевшие 65 миллионов лет под землей. Они мутировали и вырвались наружу! Отряд специального назначения отправляется в катакомбы, чтобы уничтожить гнездо этих ужасных тварей. Им предстоит нелегкая задача. Жуки рассекают своих жертв острыми, как серп, конечностями, а их туловище защищено прочнейшим панцирем...

