Жуки (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Bugs
Ужасы, Триллер16+

О фильме

Серия необычных убийств потрясает город. Трупы изуродованы настолько, что никто не может понять, что же с ними произошло... Это сделали огромные насекомые, просидевшие 65 миллионов лет под землей. Они мутировали и вырвались наружу! Отряд специального назначения отправляется в катакомбы, чтобы уничтожить гнездо этих ужасных тварей. Им предстоит нелегкая задача. Жуки рассекают своих жертв острыми, как серп, конечностями, а их туловище защищено прочнейшим панцирем...

Страна
Канада, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жуки»