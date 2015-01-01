Жучок Ред
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Жучок Ред

Жучок Ред (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Red-end and the factory plant
Боевики15 мин6+

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Сюжет

Редбэк лучший друг Рэдэнда, должен найти красный перец в лесу, но обнаруживает гигантскую биоиндустрию насекомоядных растений. Одно из них хватает его, и рабы-муравьи ведут Реэбека на мясную фабрику. Рэдэнд видит зловещий сон и начинает искать друга. По пути он спасает Голдфлай из венериной мухоловки. Они нарушают работу мясной фабрики, освобождают Рэбека и рабов-муравьев.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
Боевики

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