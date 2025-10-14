Жизнь за жизнь (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Jung
Боевик, Триллер12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сахил, сын инспектора полиции Чаухана, смертельно болен. Для спасения его жизни срочно требуется пересадка костного мозга. Но подходящего донора найти никак не удается. Единственный, кто может помочь — сидящий в тюрьме хладнокровный убийца Балли. Но тот даже и слышать не хочет о донорской помощи, тем более что ненавидит Чаухана, так как считает того виновным в своем аресте...
Рейтинг
4.2 IMDb
- СГРежиссёр
Санджай
Гупта
- СДАктёр
Санджай
Датт
- ДШАктёр
Джеки
Шрофф
- АПАктёр
Адитья
Панчоли
- РТАктриса
Равина
Тандон
- ШШАктриса
Шилпа
Шетти Кундра
- СШАктёр
Саурабх
Шукла
- НВАктёр
Нирадж
Вора
- ДТАктёр
Джаш
Триведи
- СМАктёр
Санджай
Мишра
- ННАктёр
Навин
Нисчол
- ХВАктёр
Хоми
Вадиа
- АКАктриса
Арчана
Капур
- ЙАктёр
Йоги
- ДАктёр
Джасбир
- РКАктёр
Разак
Кхан
- САктёр
Сиддхант
- ЯАктёр
Ясси
- ПСАктриса
Парамжит
Сингх
- ДБАктёр
Дипак
Бхатия
- МКАктриса
Маюри
Канго
- ДРАктриса
Джесси
Рандхава
- АКСценарист
Абхинав
Кашьяп
- АКСценарист
Анураг
Кашьяп
- САОператор
Самир
Арья
- АМКомпозитор
Ану
Малик