Жизнь за жизнь (фильм, 2000) смотреть онлайн

Жизнь за жизнь
Жизнь за жизнь

2000, Jung
Боевик, Триллер12+

О фильме

Сахил, сын инспектора полиции Чаухана, смертельно болен. Для спасения его жизни срочно требуется пересадка костного мозга. Но подходящего донора найти никак не удается. Единственный, кто может помочь — сидящий в тюрьме хладнокровный убийца Балли. Но тот даже и слышать не хочет о донорской помощи, тем более что ненавидит Чаухана, так как считает того виновным в своем аресте...

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь за жизнь»