Жизнь за жизнь (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сахил, сын инспектора полиции Чаухана, смертельно болен. Для спасения его жизни срочно требуется пересадка костного мозга. Но подходящего донора найти никак не удается. Единственный, кто может помочь — сидящий в тюрьме хладнокровный убийца Балли. Но тот даже и слышать не хочет о донорской помощи, тем более что ненавидит Чаухана, так как считает того виновным в своем аресте...

