Wink
Фильмы
Жизнь прекрасна
Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь прекрасна»

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь прекрасна»

Режиссёры

Боро Драшкович

Боро Драшкович

Boro Draskovic
Режиссёр

Актёры

Раде Шербеджия

Раде Шербеджия

Rade Šerbedžija
АктёрVito
Драган Николич

Драган Николич

Dragan Nikolic
АктёрGara
Соня Савич

Соня Савич

Sonja Savic
АктрисаPevacica Ana
Павле Вуисич

Павле Вуисич

Pavle Vuisic
АктёрKruscic
Любиша Самарджич

Любиша Самарджич

Ljubisa Samardzic
АктёрValentino
Предраг Лакович

Предраг Лакович

Predrag Lakovic
АктёрMasinovodja
Иван Бекьярев

Иван Бекьярев

Ivan Bekjarev
АктёрGitarista
Тихомир Плесконьич

Тихомир Плесконьич

Tihomir Pleskonjic
АктёрTrubac Brasnjavi
Милан Пузич

Милан Пузич

Milan Puzic
АктёрGospodin s naocalama
Милан Эрак

Милан Эрак

Milan Erak
АктёрSofer dzipa
Стеван Гардиновацкий

Стеван Гардиновацкий

Stevan Gardinovacki
АктёрKoljac peradi
Снежана Савич

Снежана Савич

Snezana Savic
АктрисаKonobarica
Велимир «Бата» Живоинович

Велимир «Бата» Живоинович

Velimir «Bata» Zivojinovic
АктёрVisoko pozicionirani drug
Лиляна Янкович

Лиляна Янкович

Ljiljana Jankovic
АктрисаKuvarica
Драгомир «Гидра» Боянич

Драгомир «Гидра» Боянич

Dragomir Bojanic-Gidra
АктёрKamiondzija (в титрах: Dragomir 'Gidra' Bojanic)
Миливож Томич

Миливож Томич

Milivoje «Mica» Tomic
АктёрCovek sa fazanom (в титрах: Mica Tomic)
Миряна Каранович

Миряна Каранович

Mirjana Karanovic
АктрисаStoperka
Светислав Гончич

Светислав Гончич

Svetislav «Bule» Goncic
АктёрLazov (в титрах: Svetislav Goncic)
Тома Йованович

Тома Йованович

Toma Jovanovic
АктёрKupac hmelja
Джордже Русич

Джордже Русич

Djordje Rusic
Актёр
Миодраг Крстич

Миодраг Крстич

Miodrag Krstic
Актёр
Предраг Милинкович

Предраг Милинкович

Predrag Milinkovic
АктёрPutnik sa koferom (в титрах: Predrag Milenkovic)
Илия Башич

Илия Башич

Ilija Basic
Актёр
Ратко Радивоевич

Ратко Радивоевич

Ratko Radivojevic
Актёр
Дидия Стефанович

Дидия Стефанович

Lidija Stevanovic
АктрисаCrvenokosa putnica
Мария Опсеница

Мария Опсеница

Marija Opsenica
Актриса
Живорад Илич

Живорад Илич

Zivorad Ilic
Актёр

Сценаристы

Боро Драшкович

Боро Драшкович

Boro Draskovic
Сценарист

Операторы

Божидар «Бота» Николич

Божидар «Бота» Николич

Bozidar «Bota» Nikolic
Оператор

Композиторы

Водзислав Костик

Водзислав Костик

Vojislav Kostic
Композитор