Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь прекрасна»

Режиссёры
Актёры
АктёрVito
Раде ШербеджияRade Šerbedžija
АктёрGara
Драган НиколичDragan Nikolic
АктрисаPevacica Ana
Соня СавичSonja Savic
АктёрKruscic
Павле ВуисичPavle Vuisic
АктёрValentino
Любиша СамарджичLjubisa Samardzic
АктёрMasinovodja
Предраг ЛаковичPredrag Lakovic
АктёрGitarista
Иван БекьяревIvan Bekjarev
АктёрTrubac Brasnjavi
Тихомир ПлесконьичTihomir Pleskonjic
АктёрGospodin s naocalama
Милан ПузичMilan Puzic
АктёрSofer dzipa
Милан ЭракMilan Erak
АктёрKoljac peradi
Стеван ГардиновацкийStevan Gardinovacki
АктрисаKonobarica
Снежана СавичSnezana Savic
АктёрVisoko pozicionirani drug
Велимир «Бата» ЖивоиновичVelimir «Bata» Zivojinovic
АктрисаKuvarica
Лиляна ЯнковичLjiljana Jankovic
АктёрKamiondzija (в титрах: Dragomir 'Gidra' Bojanic)
Драгомир «Гидра» БояничDragomir Bojanic-Gidra
АктёрCovek sa fazanom (в титрах: Mica Tomic)
Миливож ТомичMilivoje «Mica» Tomic
АктрисаStoperka
Миряна КарановичMirjana Karanovic
АктёрLazov (в титрах: Svetislav Goncic)
Светислав ГончичSvetislav «Bule» Goncic
АктёрKupac hmelja
Тома ЙовановичToma Jovanovic
Актёр
Джордже РусичDjordje Rusic
Актёр
Миодраг КрстичMiodrag Krstic
АктёрPutnik sa koferom (в титрах: Predrag Milenkovic)
Предраг МилинковичPredrag Milinkovic
Актёр
Илия БашичIlija Basic
Актёр
Ратко РадивоевичRatko Radivojevic
АктрисаCrvenokosa putnica
Дидия СтефановичLidija Stevanovic
Актриса
Мария ОпсеницаMarija Opsenica
Актёр