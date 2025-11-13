Жизнь прекрасна
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Жизнь прекрасна

Жизнь прекрасна (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Zivot je lep
Драма18+

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О фильме

У маленького полустанка останавливается поезд: машинист отказывается вести состав дальше, пока ему не заплатят. Пассажиры вынуждены отправиться в привокзальную харчевню. Одни – для того, чтобы просто убить время, другие – для поисков выхода из ситуации.

Страна
Югославия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь прекрасна»