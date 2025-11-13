У маленького полустанка останавливается поезд: машинист отказывается вести состав дальше, пока ему не заплатят. Пассажиры вынуждены отправиться в привокзальную харчевню. Одни – для того, чтобы просто убить время, другие – для поисков выхода из ситуации.

