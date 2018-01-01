Wink
Фильмы
Жизнь или смерть
Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь или смерть»

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь или смерть»

Режиссёры

Камал Эль-Шайх

Камал Эль-Шайх

Kamal El-Shaikh
Режиссёр

Актёры

Эмад Хамди

Эмад Хамди

Emad Hamdy
Актёр
Юсеф Вахби

Юсеф Вахби

Youssef Wahbi
Актёр
Мадиха Юсри

Мадиха Юсри

Madihah Yusri
Актриса

Сценаристы

Али Эль Зоркани

Али Эль Зоркани

Ali El Zorkani
Сценарист