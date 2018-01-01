Жизнь или смерть
Жизнь или смерть

Фильм Жизнь или смерть

1954, Hayat ou maut
Триллер, Драма18+
О фильме

Старый больной человек потерял свою работу и остался на попечении малолетней внучки. Чтобы спасти дедушку от очередного приступа, девочка отравляется за лекарствами одна на другой конец города.

Страна
Египет
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
7.4 IMDb